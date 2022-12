Hugh Jackman habla con sus perros por videollamada

El australiano Hugh Jackman echa tanto de menos a sus perritos Dali y Allegra cuando está lejos de casa que recurre a la videollamada para poder verlos.

"Hago Skype con mis perros. Me encanta, me encanta el Skype, lo del "Facetime"... La tecnología es genial", comentó durante una entrevista en el programa de Jo Parkerson de Magic Radio.

Recordando una anécdota ocurrida en uno de los encuentros con sus seguidores después de una actuación de teatro, Hugh desmintió que aquellos fans estuvieran allí para conocerle.

"Ya sabes, tus fans encuentran la manera de ir todas las noches a verte. Pero no era por mí. Me preguntaron: "¿Y los perros cuándo vienen?" Porque entonces yo me llevaba a mi perro al teatro. Habían venido a ver a mi mascota, ni siquiera se preocuparon por mí. Adoro a los perros, lo entiendo, son mucho más interesantes que yo", añadió.

Del mismo modo que cuida de sus mascotas, el actor -padre de dos niños, Oscar (14) y Ava (9) junto a su esposa la también actriz Deborra-Lee Furness- ha comenzado a cuidarse más que nunca después de haber tenido que operarse de cuatro cánceres de piel durante el año pasado, lo que le ha llevado a convertirse en un "loco" de la protección solar.

"Soy un hombre loco por la crema solar. El año pasado tuve cuatro cánceres de piel que me tuvieron que quitar. Todo debido a mi despreocupación durante mi juventud en Australia, porque realmente importa donde estés, cuando eres niño tienes que ponerte crema de protección solar. Tengo una hija pequeña y ahora voy a estar pegada a ella como una garrapata cuando sea adolescente porque yo solía ser malo", añadió.

