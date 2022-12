Hugh Jackman hace saltos peligrosos en la cama, su esposa lo esquiva

El atractivo Hugh Jackman es conocido entre sus amigos como 'Guppy', nombre de un pez tropical también denominado pez del arcoíris, porque tiene una forma de dormir un tanto peculiar y asegura que su mujer, Deborra-Lee Furness, ha tenido que esquivar sus movimientos cuando está soñando para evitar ser golpeada sin querer.

"Mi apodo es Guppy por la forma en la que duermo, como un pez fuera del agua, si alguna vez has visto un pez fuera del agua sabes que no paran de saltar. Si me ves en un avión o en algún sitio durmiendo, verás que estoy literalmente saltando como un pez fuera del agua. Me da bastante vergüenza y algunas veces es un poco peligroso para mi mujer, ha tenido que esquivarme mientras estoy soñando", reveló Hugh al programa 'Good Morning Britain' de la cadena ITV.

Publicidad

Actualmente, la estrella de Hollywood lleva un peinado al estilo 'mullet' debido a las exigencias del guion de su última película, 'Chappie'; un estilismo que le trae "muy buenos recuerdos" pues cuando conoció a su mujer en el rodaje de la serie autraliana 'Corelli' en 1995, llevaba el pelo de una manera similar.

"Cuando conocí a mi mujer, era el primer trabajo de mi vida, también llevaba el pelo estilo 'mullet'. No era un peinado bonito y hoy en día tampoco lo es, pero ella se enamoró de un hombre que llevaba el pelo así, fue un bonito 'flashback' de hace 19 años. Para que quede constancia, mi mujer no cree que este sea un buen corte de pelo. En algún lugar profundo de nuestro ADN estaban volviendo buenos recuerdos. Llevamos ya bastante tiempo juntos", añadió.

Por: BangShowBiz