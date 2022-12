Hugh Jackman fue un niño inseguro

El actor Hugh Jackman no tenía muy claro cómo ser un buen padre para los hijos que adoptó junto a su mujer Deborra-Lee Furness -Oscar (14) y Ava (8)-, un hecho que cree que se debió a las numerosas inseguridades que él tuvo durante su infancia.

"Me sorprendió lo poco que sabía sobre la paternidad. Al principio era un poco insoportable, por ejemplo, le decía a mi hijo que no podía tomar agua antes de irse a la cama porque lo había leído. Mi propia madre dijo: 'Mira, puede que hayas leído muchos libros, pero el niño no, así que ignora todo lo que dicen'. Yo era bastante miedoso de pequeño, temía las alturas, la oscuridad...", reveló a la revista ELLE.

Todo esto fue lo que llevó a la estrella de 45 años a incorporar una fobia a su personaje de Lobezno en 'X-Men', porque no quería interpretar a alguien incapaz de sentir miedo.

"Hice que Lobezno tuviera miedo a volar y eso no estaba en el guion. Pensé: 'No me puede gustar alguien que no tenga miedo a nada'", añadió.