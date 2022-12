Hilary Duff se aburrió y cerró su perfil de Tinder

La cantante Hilary Duff ha decidido cerrar el perfil que abrió en la aplicación Tinder tras solicitar el divorcio de su marido Mike Comrie, padre de su hijo Luca (3), a principios de este año ahora que su experiencia con la aplicación es todavía positiva.

"Ya no lo uso. Fue muy divertido durante un tiempo, quería experimentar algo completamente normal y también escandalizar un poco a la gente. Nadie se creía de verdad que estuviera en Tinder, ¡pero sí que lo estaba!", revela la intérprete a People.

Antes de su primer encuentro con uno de los candidatos a conquistar su corazón que conoció en Tinder, Hilary no pudo evitar ponerse algo nerviosa porque se trataba de su primera cita "normal".

"Estaba sentada con mis amigos en casa un día bromeando y haciendo el tonto. A lo largo de mi vida solo he tenido novios serios. Siempre he conocido a la gente a través de mi trabajo y nunca había ido a una cita a ciegas. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Esta misma noche tengo mi primera cita y estoy muy, muy nerviosa. Vamos a ir a jugar a los bolos, así que no creo que resulte muy caro. Eso es algo que me gusta. Nunca he tenido una cita como una persona normal", confesaba la estrella durante una entrevista en la emisora 104.3.

Aunque la primera cita de Hilary fue bastante bien, el chico en cuestión no consiguió convencerla para darle una segunda oportunidad.

"Fuimos a jugar a los bolos, así que no teníamos que hablar demasiado, pero lo hicimos. Era muy divertido. Trajo a unos amigos, y yo también llevé a unos cuantos míos. Solía dedicarse a la edición de programas de telerrealidad, pero ahora es actor y acaba de escribir una obra. Es un tipo interesante. Para ser sincera, no quiero salir con un actor. Pero creo que él tiene distintos trabajos", explicaba Hilary a Ryan Seacrest.

