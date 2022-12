Hilary Duff felicita a su hermana por su compromiso

La actriz Hilary Duff ha querido compartir con todos sus seguidores de Twitter la alegría que le produce que su hermana Haylie Duff se haya comprometido con su "maravilloso" novio Matt Rosenberg. "Muy feliz de no tener que guardarme ya la gran noticia!! Mi preciosa hermana Haylie y su maravilloso novio Matt están comprometidos!!!! (sic)", escribió emocionada la intérprete. Hilary -que rompió con su marido Mike Comrie después de tres años de matrimonio a principios de año- no dudó en publicar una fotografía de la feliz pareja abrazada junto al mensaje: "Chicos os quiero mucho!!!! (sic)". Haylie, que acaba de lanzar su propio programa: 'Real Girl's Kitchen', compartió la feliz noticia en su blog el pasado jueves, después de que Matt le pidiera matrimonio el Día de los Inocentes (celebrado en Estados Unidos, entre otros países, el 1 de abril). "El momento fue genuino y dulce (¡como él!) y no me lo pensé para decir ¡sí! ¡Estamos muy emocionados y felices de compartir estas maravillosas noticias con todos! Nos sentimos muy afortunados por contar con el amor y el apoyo de nuestra familia y amigos. ¡Estamos deseando empezar esta nueva aventura!", publicó la hermana mayor de Hilary.