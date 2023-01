Hija de Kurt Cobain se encontró a un ladrón de frente y caminando por su casa

La artista salió de su dormitorio para averiguar qué había provocado el ruido y vio a un hombre escapando por la puerta principal. De inmediato Frances llamó a la policía, aunque no parece que el intruso se llevó nada. La joven no pudo reconocer al hombre, y por el momento la policía no tiene sospechosos.

Esta no es la única mala experiencia a la que se ha tenido que enfrentar Frances, quien recientemente solicitó el divorcio de Isaiah Silva, con quien se casó en junio de 2014.

Frances declara en los papeles de divorcio que el músico no tiene ningún derecho sobre el patrimonio de su fallecido padre, valorado en unos 450 millones de dólares.

Sin embargo, sí indica que está dispuesta a pagar a Isaiah manutención conyugal.

Al cumplir 18 años en agosto de 2010, Frances accedió al fondo fiduciario que incluye el 37% del patrimonio de Kurt Cobain, después de que este se suicidara a los 27 años en 1994.