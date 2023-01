Hayden Panettiere, feliz de poder ser un ejemplo para las mujeres con depresión posparto

La actriz Hayden Panettiere sufrió depresión posparto tras el nacimiento de su hija Kaya -fruto de su relación con Wladamir Klitschko- lo que le llevó a ingresar 10 meses en un centro, pero ahora, ya recuperada, se muestra orgullosa de haber superado el bache y ser un ejemplo para las madres que sufren la misma condición.

"Me han apoyado mucho, lo que me sorprendió realmente porque he crecido en una industria que yo creía que era muy crítica. Ni siquiera miraba las redes sociales. Después, cuando las miré, la gente estaba como: 'Oh Dios mío, bien por ti'. Estoy muy orgullosa de ser una portavoz y una mujer en la que las personas puedan fijarse y saber que no están solas y que no son débiles si piden ayuda", comentó a 'Entertainment Tonight' en la alfombra roja de los Critics' Choice Awards, donde estaba nominada a mejor actriz de reparto en serie dramática.

Tan buena ha sido su recuperación que Hayden volvió a trabajar en la serie 'Nashville' -donde interpreta a la cantante de country Juliette Barnes- este mes, aunque le resultó algo duro comenzar con el rodaje.

"Siendo honesta fue un principio difícil para mí, sobre todo emocionalmente. Durante la primera escena que hice el otro día, en cuanto vi a ciertas personas que no había visto en un tiempo y me sentí muy cómoda, simplemente me derrumbé. Eso nos retrasó un poco, pero al final lo conseguimos", añadió.