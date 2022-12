"Hay que cuidar a los niños porque son el futuro": David Bisbal

Incluso antes del nacimiento de su hija Ella el cantante David Bisbal ya era consciente del importante papel que juegan los niños en la sociedad, un pensamiento que tiene todavía más presente desde que se iniciara en la aventura de la paternidad.

"Para mí los niños son los más importante, son nuestro futuro y hay que cuidarlos de una forma muy especial. Siempre he pensado de esta manera. Sobre todo desde el momento en el que la madre de mi hija [Elena Tablada] estaba embarazada, me sensibilicé con el tema de una forma mucho más profunda", admitió el intérprete al programa El Noticiero del canal Televisa.



Desde que comenzara a desempeñar sus labores como padre, Bisbal ha sentido plena empatía por aquellos matrimonios que, por un motivo u otro, atraviesan por dificultades a la hora de sacar a sus hijos adelante.



"He conocido a padres muy jóvenes, incluso más jóvenes que yo por aquel entonces que tienen hijos con problemas y que pasan por situaciones muy duras, pero que a la vez están felices. Eso me ha marcado y me hace estar incluso más concienciado de la importancia del bienestar de los niños", aseguró al mismo medio.



Por ello, el artista español no duda en catalogar a su hija como la persona más "importante" de su vida, además de considerar que su llegada al mundo ha sido uno de los momentos más trascendentales de su existencia.



"El nacimiento de mi hija ha marcado un antes y un después en mi vida. Es lo más importante que tengo y la persona que me da la vida. Todo lo que hago es siempre pensando en ella. Gracias a ella estoy feliz y contento con la vida que tengo", revelaba en conversación con el programa 'Corazón' de Televisión Española.



La gran devoción que siente por su pequeña también ha quedado reflejada en su autobiografía 'Desde dentro' en la que, entre otras anécdotas personales, Bisbal saca a la luz el gran choque de emociones que sintió al sostenerla en brazos por primera vez.



"Cuando nació [Ella], la sostuve en mis brazos con cariño, pero casi con miedo. Fue un momento hermoso, inolvidable, de una profunda emoción. Eso de ser y sentirse padre es una sensación indescriptible", narra en un capítulo del libro.

Fuente: Bang Showbiz

CONTENIDO RELACIONADO

David Bisbal vuelve a meter la pata en Twitter