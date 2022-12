Harry Styles sufrió pánico escénico en la boda de su madre

A pesar de que el cantante de One Direction quiso estar al lado de su madre Anne Cox durante su enlace el pasado mes de junio con Robin Twist --quien ayudó a criar al artista desde los siete años de edad-- se sintió muy incómodo a la hora de hablar en público en la ceremonia.

"Di un discurso y, sinceramente, puedo decir que fue lo más estresante que he hecho en mi vida. Practiqué días antes de la boda por mi cuenta, recitando en el sofá, e intenté que incluyese un poco de todo. Cuando todo el mundo pensó que iba a ser muy emotivo les dejé desconcertados al añadir algo de humor. Me pareció bien", aseguró el joven intérprete al diario The Sun.

A pesar de que guarda una estrecha amistad con su madre y de que ella está siempre al tanto de todos los pasos que da su hijo, el cantante confesó que rara vez se percata de los nuevos tatuajes que el artista incorpora a su extensa serie de grabados, a no ser que los luzca en sus manos.

"Cuando los vio [los tatuajes] en mis manos me dijo: '¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué va a parecer el día de tu boda? Por favor, no más tatuajes en tus manos'. Pero si alguna vez me hago alguno que es para ella me dice: 'Me gusta bastante ese'", añadió.

Fuente: Bang Showbiz