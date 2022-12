Harry Styles reconoce ser un chico inseguro

Pese a formar parte de una de las bandas más famosas del planeta, el cantante de One Direction Harry Styles cree que tanto a él como a sus compañeros, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne, les queda mucho por aprender antes de convertirse en hombres maduros con capacidad para afrontar sin problemas cualquier situación.

"Creo que la gente piensa que por estar en una banda logras superar ese tipo de cosas, pero somos tan inseguros como cualquier chico de 19 o 20 años", reveló el cantante al programa 'A Current Affair' de la cadena de televisión australiana Channel Nine.

La falta de confianza del cantante en sí mismo no le impidió prolongar su estancia en Los Ángeles un día más tras la celebración el pasado domingo de los American Music Awards, en los que la banda se hizo con tres premios.

"Lo que pasó fue que acabábamos de ganar tres American Music Awards y algunos querían volver directamente a Australia, pero Harry quería irse de fiesta por Los Ángeles", revelaba Niall recientemente a la emisora australiana Kiis FM tras ser preguntado sobre por qué sus compañeros Harry y Zayn habían llegado a Australia un día más tarde.

Aunque Harry se mostró de acuerdo con su amigo, también quiso aclarar que el dolor de oído que padecía le empujó a posponer su vuelo.

"Tampoco me sentía muy bien, así que no quería viajar. Me dolía el oído", concluyó.