Harry Styles podría abandonar One Direction el próximo año

El grupo británico One tiene previsto hacer un paréntesis en su trayectoria el próximo año, una vez termine de promocionar su próximo disco de estudio, para "dar un paso atrás" y "reconsiderar qué es lo próximo que quiere hacer" cada uno de sus miembros.

Esta información llega después de que saliera a la luz la noticia de que a Louis le habrían ofrecido ejercer de juez en la próxima edición del concurso televisivo 'Factor X' junto al jefe de su discográfica, Simon Cowell; y de que Harry se está planteando la posibilidad de lanzar su carrera en solitario.

"El grupo se tomará un descanso después de promocionar su quinto disco el año que viene, posiblemente con una serie de actuaciones en directo alrededor del mundo. Simon Cowell les apoya en lo que sea que tengan que hacer porque quiere que la banda siga junta de una forma u otra durante el mayor tiempo posible. Han estado trabajando sin parar durante los últimos cinco años, han vendido millones de discos y se han convertido en las mayores estrellas del mundo. En algún momento iban a tener que dar un paso atrás para reconsiderar qué es lo próximo que quieren hacer. Lo que es casi seguro es que no habrá nuevo material musical de One Direction el año que viene", reveló una fuente al periódico The Sun.

Se cree que Louis, Liam y Niall estarían dispuestos a retomar su trayectoria como grupo tras su paréntesis, pero el regreso de Harry sería la gran incógnita ahora, ya que al joven le habrían realizado una oferta para debutar en el cine de la mano del conocido productor Harvey Weinstein.

"La realidad es que, cuando un grupo se toma un descanso, generalmente es el principio del fin. Ahora son adultos y cada uno tiene sus propios intereses. Niall, Louis y Liam querrán reunirse tras el paréntesis, pero el gran interrogante ahora es el futuro de Harry, que tiene muchas más opciones", añadió.

Sin embargo, Harry ha afirmado en varias ocasiones que no está interesado en seguir los pasos de su antiguo compañero, Zayn Malik, desvinculándose de One Direction.

"Ahora mismo tenemos el disco y la gira, estamos trabajando en eso. Y creo que, cuando tienes tantas metas que todavía sientes que no has alcanzado, es difícil mirar más allá de ellas. Creo que es importante permanecer concentrados y no perder el norte. Ahora mismo todos estamos trabajando en las mismas cosas y no me parece que ninguno esté planteándose nada más allá de eso", aseguraba Harry en el programa radiofónico 'On Air With Ryan Seacrest'.

Por: Bang Showbiz