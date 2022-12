Harry Styles no sabe qué hacer con su ropa de diseñador que la dona a la caridad

El carismático miembro de One Direction, Harry Styles, recibe tanta ropa gratis de las mejores marcas -cualquier firma desea verle vistiendo sus prendas- que ya no sabe qué hacer con ella, y por eso en lugar de guardarla prefiere donarla.

"Harry estaba hablando de toda la ropa que le mandan gratis y cómo no puede quedarse con toda. Dice que da un montón a sus amigos y familia pero también lleva bolsas de basura llenas de ropa de diseñador a tiendas solidarias", cuenta una fuente al Daily Star.

Harry -quien continúa sopesando sus opciones para cuando One Direction entre en su fase de descanso en 2016- reconoce que es un afortunado por poder ayudar a otra gente.

"Harry sabe que está en una posición increíblemente privilegiada y por eso prefiere dárselo a la gente que lo necesite antes que tener esa ropa apilada en cajas y sin utilizar", añade el informante.

One Direction confirmó recientemente que su quinto álbum, 'Made In The A.M.', será lanzado en noviembre.

Por: Bang Showbiz