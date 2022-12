Harry Styles muestra a sus fans el tatuaje de su ingle

El carismático Harry Styles no dudó en bajarse los pantalones durante su concierto en el Parque Olímpico de Río de Janeiro para demostrar a sus fans que se había tatuado la palabra 'BRASIL!' en la ingle izquierda como prueba de su adoración por el país.

Una fan capturó el momento en un vídeo colgado en la plataforma YouTube, en el que se puede escuchar a miles de fans gritando ante la sorpresa que les tenía preparada el ídolo juvenil.

Harry añade así un nuevo diseño a su gran colección de tatuajes, que incluye una ruleta y una mariposa en su pecho.

El cantante de 20 años y sus compañeros de One Direction -Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan- arrancaron su gira 'Where We Are Tour' en Latinoamérica, un periplo que parece que están disfrutando mucho.

Los jóvenes protagonizaban recientemente un escándalo en el Hotel Fasano de Ipanema, donde celebraron una fiesta en la azotea que provocó las quejas de los residentes debido al ruido, llegando incluso a llamar a la policía.