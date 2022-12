Harry Styles es la versión joven del Mick Jagger de hace 50 años

Ni el amor ni la amistad entienden de edad, por eso Mick Jagger (71) y Harry Styles (20) se han hecho grandes amigos, tanto que incluso comparten fiestas y estilo desde que el legendario líder de los Rolling Stones se diese cuenta de que el joven cantante podría pasar por una "versión" de sí mismo 50 años más joven.

"Harry me dejó claro que era un gran fan de Mick pero nunca esperaba que él [Mick] reparara en ello. La gente no paraba de decirle a Mick lo mucho que Harry parecía una versión joven de él, así que empezó a investigar a One Direction. A Mick no le va mucho su música porque tiene alma roquera, pero sí piensa que son unos chavales simpáticos, y se fija bastante en Harry. De hecho le invitó a una fiesta especial durante la gira de los Stones y congeniaron muy bien desde el primer momento", reveló una fuente al periódico The Sun.

Para Harry es todo un honor que una leyenda de la música como Mick Jagger le haya ofrecido su amistad, por lo que no está dispuesto a dejar que la distancia o el tiempo hagan mella en su relación.

"Intercambiaron sus números de teléfono y se llaman con regularidad para hablar. Harry no se lo puede creer. Es una verdadera amistad. Mick no está intentando ser un mentor o algo así, y a Harry eso le encanta", añadió el informante.

Bang Showbiz