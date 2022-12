Halle Berry prefiere hacer televisión antes que cine

Cansada de recibir ofertas para participar en películas que le resultaban poco novedosas, la actriz Halle Berry ha decidido dar un giro radical a su carrera profesional para protagonizar la nueva serie de televisión de ciencia ficción 'Extant', un proyecto del director y productor Steven Spielberg en el que la intérprete da vida a una valiente astronauta.

"Estaba recibiendo todo tipo de papeles que sentía que ya había interpretado antes, y que no me resultaban lo suficientemente enriquecedores como para alejarme de mi familia durante cuatro meses. Entonces, me di cuenta de que algunos de los mejores guiones protagonizados por mujeres estaban en la televisión. Tan pronto como empecé a leer el libreto de la serie, me di cuenta de que me iba a ser imposible rechazarlo. Es algo diferente, muy innovador", aseguró la estrella a la revista Entertainment Weekly.

La complejidad de los desafíos con los que tiene que lidiar a diario Molly Woods, el personaje que Halle Berry interpreta en 'Extant', además de la fortaleza de su carácter, fueron los factores que condujeron a la actriz a meterse en la piel de una mujer infértil que, tras pasar un año en el espacio, regresa a su hogar luciendo un sorprendente embarazo.

"Molly es una mujer muy fuerte, una mujer complicada con una familia difícil de manejar, por eso me encanta dar vida a este personaje. Lo primero que hay que plantearse es: ¿cómo es una mujer que se marcha al espacio durante un año dejando atrás a su marido?¿Cómo es una mujer que vuelve de ese viaje embarazada e intenta arreglárselas de alguna manera por su cuenta? Cuando me enteré de este panorama, supe inmediatamente que el papel tenía que ser para mí", confesó.