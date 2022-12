¿Ha pedido Khloé Kardashian a su madre que se mantenga al margen de su próximo proyecto televisivo?

A finales de año Khloé Kardashian presentará 'Kocktails With Khloe' en el canal FYI lo que ha activado a su madre Kris Jenner, que ya está pensando en cómo ayudar a su hija. Sin embargo, que la aventura de Kris con su talk show 'Kris' no fuera bien -Fox lo canceló en el verano de 2013 tras seis episodios-, parece haber despertado las alertas en Khloé, que prefiere que su madre no intervenga.

"Khloé adora a su madre y Kris ha sido clave en el éxito de la familia con su reality 'Keeping Up With The Kardashians'. Pero Khloé no quiere ni necesita a Kris cerca de 'Kocktails With Khloe'. No es falta de respeto pero ella fracasó con su programa de televisión y Khloé no quiere que a ella le pase lo mismo", cuenta una fuente a Hollywood Life.

A pesar de estas reticencias, Kris quiere ante todo que su hija triunfe y por ello ya le ha estado dando algunos consejos.

"Kris quiere ayudar. Le ha estado dando a Khloé consejos sobre cómo llevar el programa, cómo debería vestir, cómo debería peinarse, todo eso. Kris quiere incluso trabajar en el programa haciendo diferentes cosas", añade.