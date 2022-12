Gwyneth Paltrow recurre a la sabiduría tibetana para salvar su matrimonio

La oscarizada Gwyneth Paltrow y su exmarido Chris Martin, líder de la banda Coldplay, están convencidos de que todavía están a tiempo de superar sus diferencias y volver a presumir de la sólida unión que caracterizaba su matrimonio antes de su impactante ruptura. Para ello, la famosa pareja ha sido capaz de sacar una hora y media de sus apretadas agendas para visitar semanalmente a una terapeuta que les ayuda a trabajar en su relación a través de métodos poco ortodoxos, aprovechando al máximo las posibilidades de las tradiciones culturales asiáticas.

"Todas las semanas, Gwyneth y Chris acuden a la consulta de Vicky Vlachonis para tener una charla muy productiva sobre todo lo relativo a su relación, con el objetivo de que una conversación sincera sobre sus sentimientos les ayude a encontrar un punto de encuentro ante tantas disputas. Pero eso no es todo, porque Vicky no es precisamente una asesora convencional, ya que una parte importante de la terapia consiste en seguir varios rituales tibetanos que les sirven para alcanzar la paz interior y la armonía con los demás", explicó un informante a la revista LOOK.

La idea de someterse a todo tipo de procedimientos alternativos para salvar su matrimonio no solo se debe a la estrecha amistad que existe entre Gwyneth y Vicky, quienes suelen verse a menudo para practicar yoga o para disfrutar de un almuerzo totalmente orgánico en el centro de Los Ángeles, sino que se explica también con el hecho de que Chris, pese a su escepticismo, está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para que su exmujer acabe convenciéndose de que él es el hombre de su vida.

"A Chris no le hace mucha gracia tener que someterse a unas técnicas en las que no cree demasiado, pero la verdad es que a estas alturas se encuentra abierto a cualquier iniciativa que le pueda servir para recuperar a su mujer. Sabe que Vicky jamás engañaría a Gwyneth sobre un tema tan delicado como su matrimonio, sobre todo porque se conocen desde hace muchos años y confían plenamente la una en la otra", indicó el mismo informante.