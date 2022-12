Gwyneth Paltrow quiere terminar con la 'guerra entre mujeres'

La actriz Gwyneth Paltrow causó gran indignación cuando sugirió durante una entrevista que ser madre y trabajar en Hollywood era una tarea mucho más dura que tener un trabajo de oficina con un horario de nueve a cinco, un comentario que ha querido matizar a través de su página web Goop y que ha aprovechado para animar a las mujeres a "darse unas a las otras un respiro".

"Hace unas semanas, durante una entrevista, me preguntaron por qué he hecho solo una película al año desde que tengo hijos. Respondí: 'Trabajar en una película te mantiene lejos de casa y requiere entre 12 y 14 horas de trabajo al día, lo que hace muy difícil encargarte de dar la comida a los niños, llevarles al colegio y meterles en la cama. Así que he tratado de hacer de mi trabajo en las películas una excepción y de mi trabajo de nueve a cinco la norma'. Esto de alguna manera fue tomado en el sentido de que había dicho que tener un trabajo de oficina es más fácil, me atacaron por ello, especialmente otras mujeres trabajadoras que utilizaron mi comentario sacado de contexto para expresar sus pensamientos sobre el tema. Me quedé perpleja por lo injustas que somos las mujeres unas con otras", explicó.

A la estrella de 41 años -madre de dos niños, Apple (9) y Moses (8) junto a su exmarido Chris Martin- le gustaría que las mujeres dejaran de criticarse entre sí por su forma de entender la maternidad, ya que todas hacen el mismo esfuerzo por sacar a sus hijos adelante.

"Vemos desaprobación en los ojos de otras madres cuando decimos cuánto tiempo amamantamos a los bebés, si es mucho o poco, o si decidimos volver al trabajo en lugar de permanecer en casa. ¿No es lo suficientemente difícil intentar criar a los niños mientras trabajamos? ¿Por qué sentimos que tenemos derecho a opinar, y la mayoría de las veces de forma negativa, sobre las elecciones de otras mujeres? Hay demasiada presión y es imposible hacerlo todo bien", añadió.