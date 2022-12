Gwyneth Paltrow piensa en una posible infidelidad de su marido

La oscarizada Gwyneth Paltrow mantiene un estable matrimonio con Chris Martin, líder de la banda Coldplay y padre de sus hijos Apple y Moses, pero eso no impide a la conocida actriz reflexionar sobre la reacción que experimentaría si el vocalista se atreviera alguna vez a serle infiel.



En el caso hipotético de que estallara una crisis de semejante magnitud en su relación, la intérprete cree que estaría dispuesta a perdonar a su pareja y está convencida de que al menos trataría de salvar su matrimonio, sobre todo porque esperaría de su apuesto marido una actitud semejante.



"Estoy segura de que si se rompiera la confianza en nuestra relación, haría todo lo posible por recuperarla y no me plantearía cortar el vínculo de raíz. Pero no me imagino siendo una de esas esposas que saben que se esconde algo entre bastidores y que prefieren no saber nada de ello en los siguientes 20 años. En el caso de que me pasara algo así, me cuestionaría mi vida entera y lo pasaría mal, pero antes de tomar una decisión precipitada lo hablaría con él e intentaría potenciar la honestidad y la autenticidad de la historia de amor que tenemos", se sinceró en una entrevista con el portal Refinery29.com.



La flexibilidad que exhibe Gwyneth Paltrow en relación a sus inquietudes sentimentales quizá esté relacionada con la trama de su última película, 'Thanks for sharing', que trata sobre un hombre que debe lidiar directamente con su esposa para combatir su embarazosa adicción al sexo.



La experiencia de haberse entrado en una situación tan compleja en el mundo de la ficción ha cambiado de algún modo la percepción que la estadounidense tiene sobre las relaciones interpersonales, hasta el punto de que asegura que no le importaría iniciar un romance con este tipo de personas.



"Me he convertido en una mujer muy abierta de mente, así que si fuera plenamente consciente de que voy a meterme en una situación de esas características, creo que no dudaría en dar una oportunidad a la relación a pesar de las dificultades de un reto tan importante. Ante todo, creo que hay que explorar al máximo las posibilidades de cualquier relación", aseveró.



Fuente: Bang Showbiz