Gwyneth Paltrow está 'orgullosa' de cómo ha afrontado su separación

La actriz Gwyneth Paltrow concluyó su relación con Chris Martin el pasado mes de marzo tras nueve años de matrimonio, y aunque reconoce que lo mejor para sus hijos hubiese sido permanecer juntos, está feliz con la estrecha amistad que han sabido forjar pese a todas las discrepancias vividas.

"Hemos cometido muchos errores. Y tenemos buenos y malos días. Pero tengo que decir que estoy orgullosa de haber enfrentado esas cosas juntos, sin echarnos la culpa ni atacarnos el uno al otro. Claro que hay momentos en los que pienso que hubiera sido mejor haber continuado casados, que es lo que siempre tus hijos quieren. Pero hemos sido capaces de afianzar nuestra amistad, por lo que estamos muy unidos", aseguró la artista a lo nuevo de la edición británica de la revista Harper's Bazaar.

Publicidad

Gwyneth (42) es consciente de que lo fácil hubiera sido no mantener una relación de amistad con su ex pero si lo hicieron fue porque pensaron que era lo mejor para sus hijos, Apple (10) y Moses (8).

"Es doloroso, es difícil, sería más fácil decir: 'No quiero verte nunca más', pero eso no hace bien a nadie", explicó en la publicación.

La actriz de 'Iron Man 3' conoció al cantante de Coldplay (37) tres semanas después de que su padre, Bruce Paltrow, muriera en 2002, lo que le hace estar convencida de que hubiera "muerto" de pena si no hubiera sido por Chris.

"Todo fue muy rápido. Siento que hubiera muerto de alguna manera si no le hubiera conocido en ese momento. Sentía que iba a morir de dolor. Recuerdo que una noche me levanté sintiendo como que me estaba dando un ataque al corazón, no podía respirar. Me tumbé en el suelo de mi apartamento en Londres y pensé que no sobreviviría. Y él me ayudó. Fue muy atento y paciente durante todo ese tiempo. Es muy bueno ante las malas situaciones. Comprende muy bien al otro en los momentos de dolor", añadió.