Guillermo del Toro ensalza lo mejor de la cultura mexicana

El reputado cineasta Guillermo del Toro no ha dudado en hacer de su última película como productor, la cinta animada 'The Book of Life', todo un homenaje a las tradiciones culturales de su país natal y, de forma más concreta, a una de sus festividades más características y de gran proyección internacional: el Día de Muertos que se ha convertido en todo un reclamo para incrementar las visitas turísticas al país norteamericano.

A pesar del carácter sombrío y ciertamente inquietante que podría asociarse a este día tan señalado del calendario, lo cierto es que el famoso director se ha contagiado de la alegría y el colorido que definen realmente esta fiesta para contar una original historia de amor que, ante todo, combina la "modernidad" de su estética cinematográfica con un sentido tributo a aquellos elementos de la identidad mexicana que mejor representan el optimismo y la felicidad de sus gentes.

"Queríamos hacer una película que fuera contemporánea y acorde a nuestros tiempos, pero también que indagara en lo más profundo de nuestras raíces y que explicara con precisión de qué va en realidad el Día de Muertos, que no deja de ser una celebración de la vida, de las nuestras y de las de aquellos que ya no están entre nosotros", comentó durante una rueda de prensa en la reciente Comic-Con de San Diego.

Además de contar con la producción y dirección creativa de Guillermo del Toro, el largometraje dirigido por Jorge Gutiérrez tiene como grandes atractivos las voces de actores como Diego Luna y el estadounidense Channing Tatum, además de presentar un original punto de vista sobre las relaciones personales que hará las delicias no solo del público mexicano sino también de todos aquellos que estén interesados en conocer más a fondo la idiosincrasia del país y sus rasgos más destacados.

"Mi idea era hacer algo diferente y único en su especie, un tipo de historia que nunca se hubiera visto antes y que reflejara cómo somos y de qué manera actuamos cuando nos enamoramos. En el fondo, es como si hubiéramos cocinado tacos auténticamente mexicanos pero a través de una receta novedosa", apuntó Jorge Gutiérrez en el mismo evento, después de confirmarse que el esperado filme se estrenará en todo el mundo el próximo 17 de octubre.