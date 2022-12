Guillermo de Inglaterra recibe en casa una hamburguesa especialmente diseñada para él

Desde que hace unos días Gareth Matheson, cocinero de la Real Fuerza Aérea británica, revelara que la comida favorita del príncipe Guillermo son las hamburguesas de cordero, ha faltado tiempo para que algunos aprovechen el tirón como la franquicia Burger King, que ha hecho llegar al palacio de Kensington, en Londres, una hamburguesa de edición especial a la que han llamado 'Prince William Whopper', según publica el Daily Mirror.

Según contaba el chef Matheson en el Royal Welsh Show sobre la hamburguesa de cordero galés: "Era la preferida de Guillermo. Siempre que estaba haciendo su turno pedía eso. Cuando trabajaba por la noche siempre me pedía que hiciera una para comérsela a lo largo de la noche. Le gustaba que usáramos productos frescos y locales. Le gustaba algo picante, pero no mucho. No le gustan los curris ni cosas así. Yo se la recomendé un día , la probó y desde entonces nunca cambió. La probó y le encantó. La comía un par de veces a la semana. Es grande pero me la pedía porque al ser una comida contundente le llenaba durante toda la noche y así no picaba".

Por: Bang Showbiz