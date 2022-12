Grace Jones comprende 'perfectamente' a Caitlyn Jenner

La exmodelo y cantante Grace Jones, que ha reconocido sentirse "como un hombre" en varias ocasiones, se siente identificada con Caitlyn Jenner -conocida como Bruce Jenner antes de someterse a un cambio de sexo este año-, aunque en su caso nunca atravesó una "crisis" similar a la de la estrella televisiva

"Puedo comprenderla perfectamente. En ocasiones yo misma he deseado tener una po*la, simplemente para saber qué se siente. Pero no he atravesado ninguna de esas terribles crisis", explica Grace en una entrevista a The Observer, asegurando que no siente compasión por Caitlyn aunque sí se alegra de que por fin haya decidido ser ella misma: "Lo que siento es más en plan: 'Por fin has hecho lo que tenías que hacer, y eso es genial'".

Publicidad

Sin embargo, Grace no tiene tan buena opinión de la hijastra de Caitlyn, la famosa Kim Kardashian, cuyo posado desnuda para la revista Paper recreando uno de los reportajes más famosos del fotógrafo Jean-Paul Goude -que se encargó de retratarla- no le gustó demasiado.

"Entiendo la motivación [tras las fotos]. Kanye West [marido de Kim] estaba obsesionado con el trabajo de Jean-Paul y habría hecho esas fotos de cualquiera manera, así que era casi mejor que lo hiciera el propio Jean-Paul, aun a riesgo de repetirse, para hacerlo bien. Pero personalmente, yo no habría hecho nada parecido", reconoce.

Grace tampoco es fan de Kanye porque cree que el rapero la copió en uno de sus videoclips, aunque nunca ha querido especificar en cuál.

"Cuando le vea pienso echarle la bronca", aseguraba la artista en una entrevista a The New York Times.