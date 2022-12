Gloria y Emilio Estefan comparten fotos de su romántico viaje a Buenos Aires

El longevo matrimonio entre los artistas de origen cubano constituye una de las relaciones personales y profesionales más exitosas de la historia de la industria musical, algo que explica que los más de 30 años que llevan juntos no hayan erosionado en ningún momento el sólido vínculo de confianza que existe entre Gloria y Emilio Estefan.



Así lo ha demostrado la famosa pareja a través de las significativas estampas que les está dejando su actual estancia en Buenos Aires (Argentina), un viaje que los dos parecen haber concebido como una segunda luna de miel que, esta vez, comparten con los miles de seguidores que acumulan en la esfera virtual. De hecho, a ellos han ido dirigidas algunas divertidas fotos que les retratan dejándose llevar por una de las tradiciones más reconocibles de la cultura popular bonaerense: los sensuales movimientos del tango.



"Nos vamos a ver un espectáculo de tango ahora mismo. ¡Es hora de dejarse llevar por el ritmo, tango se ha dicho! Los quiero mucho, mi gente. Muchos besos", escribió la artista en su espacio de la red social Twitter, poco después de enviar a sus fans una divertida instantánea que muestra a la pareja poniendo sus cabezas al servicio de dos figuras ataviadas con los típicos atuendos de este género musical.



"¿Qué está pasando, mi gente? ¡Estamos pasando un día bellísimo en Buenos Aires, Argentina! Espero que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros en esta bella ciudad. ¡Besos!", publicó la reina del pop latino para describir el contenido de una foto que ya forma parte de su álbum de viajes inolvidables.



La fascinación que el matrimonio Estefan demuestra por los elementos musicales más característicos de la capital argentina está relacionada con uno de los momentos clave de su larga historia de amor, ya que fue precisamente un tango del emblemático Carlos Gardel, 'El día que me quieras', el tema que puso banda sonora a la romántica boda de Gloria y Emilio. Lejos de suponer una reliquia guardada en el baúl de los recuerdos, la intérprete ha rescatado ahora la mítica canción para adaptarla a su público anglosajón y transmitirles así la emotividad de uno de los días más felices de la vida que lleva junto a su marido.



"Estoy preparando un disco con mis versiones de las canciones que han marcado mi vida, temas que adoraba cantar en momentos de intimidad. Hay muchos clásicos americanos de mitad del siglo pasado, pero estoy especialmente emocionada por un tema en español de Carlos Gardel. Es un tango precioso de los años 20 que fue mi canción de boda, hace ya 34 años. Ahora lo he reescrito en inglés para que todos lo disfruten y admiren su belleza", confesaba Gloria al portal Hollywood Reporter antes de lanzar su álbum de versiones 'The Standards'.



Por: Bang Showbiz