Gloria Estefan vuelve a la actuación de la mano de Eva Longoria

Aunque la extensa trayectoria de la veterana Gloria Estefan está plagada de hitos musicales y de alguna que otra incursión en el cine menos exitosa -su participación en la comedia musical 'Música del corazón' (1999) fue vapuleada por la crítica-, la estrella de la canción está dispuesta ahora a resucitar su carrera interpretativa y demostrar al mundo que su perfil artístico puede ser tan versátil como ella desee.

Para lograr este propósito en su segundo intento, la diva cubana se ha puesto en manos de una de las productoras televisivas más destacadas del momento, la actriz Eva Longoria, quien no ha dudado en ofrecerle un importante papel en uno de sus nuevos proyectos que, a pesar del secretismo que lo envuelve, tratará de sacar la vena más cómica y extrovertida de la famosa Gloria Estefan.

"La verdad es que sí, sigo empeñada en seguir actuando y de hecho acabo de recibir una oferta muy interesante de mi amiga Eva Longoria. No puedo desvelar detalles por el momento, pero he dicho que sí y estoy segura de que lo vamos a pasar muy bien juntas. Actuar es un reto muy grande, pero sé que me voy a divertir mucho teniendo en cuenta el tipo de trabajo que me ha propuesto", desveló Gloria en una entrevista con el portal Female First.

La estrella de la música latina irradia optimismo e ilusión ante esta nueva aventura profesional porque cree estar más que preparada para afrontarla, como ella misma ejemplifica citando algunos de los pasajes de su currículum en el universo de la gran y pequeña pantalla.

De entre todos ellos, Gloria no duda en destacar la citada película 'Música del corazón' porque le dio la oportunidad de protagonizar un careo cinematográfico con la legendaria Meryl Streep, además de mencionar su reciente cameo en la serie musical 'Glee' por la "experiencia inolvidable" que vivió al encarnar a la madre del personaje que interpreta la joven Naya Rivera.

"La primera vez que me tuve que poner delante de una cámara para rodar tenía al lado a Meryl Streep, nada más y nada menos, por lo que me fue imposible controlar los nervios y grabar la escena en pocas tomas. Pero fue una gran experiencia porque Meryl Streep se comportó como toda una maestra conmigo y me dio unas lecciones valiosas que jamás podré olvidar", comentó la artista antes de confesar cómo su participación en 'Glee' le ayudó a cumplir uno de sus sueños más ocultos.

"Me sentí como una adolescente cuando tuve que interpretar a la madre de Naya [Rivera] . No suelo decir estas cosas en público, pero soy una de las seguidoras más incondicionales de 'Glee', una auténtica adicta. Me encantaría volver a aparecer en la serie porque disfruté muchísimo de la experiencia", aseguró.

Sin embargo, por el momento Gloria tiene que conformarse con seguir llenando auditorios gracias a su gira promocional de 'The Standards', su exitoso último disco de estudio que, en sus presentaciones en directo, ha causado sensación en ciudades tan variadas como Londres, Madrid, Basilea y Amberes.

Por: Bang Showbiz