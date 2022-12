Gloria Estefan incluirá en su currículum su actuación para el Papa Francisco

Para la cantante Gloria Estefan resulta un honor tan grande haber sido invitada a cantar para el Papa Francisco hoy viernes antes de la misma que oficiará en el Madison Square Garden que está deseando incluir ese hito histórico en su ya amplio currículum profesional.

"Tengo que poner eso en mi currículum: 'Caldeé el ambiente para el Papa'. ¿Que si estoy nerviosa? ¡Por supuesto! Si no te pones nerviosa antes de presentarte frente a mucha gente, sobre todo cuando el Papa está presente, entonces es que hay algo que no funciona bien en tu cabeza. Es que no eres humano o algo por el estilo", aseguró la intérprete cubana a 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

Gloria, que cantará el tema 'Más allá' que ya interpretó para Juan Pablo II en 1995, considera que esta actuación es aún más especial porque será delante de un Papa latino.

"Este Papa es nuestro, es latinoamericano y también es hijo de emigrantes. Yo creo que es muy significativo, particularmente con lo que estamos viviendo en Estados Unidos", explicaba la intérprete al programa 'Al Rojo Vivo' de la cadena Telemundo.

Así que, con tal de formar parte de un momento tan especial, Gloria habría estado dispuesta a viajar a cualquier lugar y no solo a Nueva York.

"Es un honor muy grande, particularmente porque estoy en Nueva York. Hubiera volado de todas formas a donde fuese para estar aquí. Pero es un honor muy grande y un privilegio", añadía.

Publicidad

Por: Bang Showbiz