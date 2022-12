Gloria Estefan aún conserva el tiquete de regreso a Cuba

A pesar de llevar más de cinco décadas en Estados Unidos, la cantante Gloria Estefan aún conserva el billete de avión que debería haberla llevado de regreso a su Cuba natal tras unos meses residiendo en Estados Unidos, un viaje que nunca llegó a realizar.

Publicidad

"Llegué a Miami con dos años. Mi madre y yo llegamos con un vuelo de la compañía Pan Am del que todavía conservo el billete de vuelta. Creían que íbamos a volver, que sería solo una cuestión de unos meses", confiesa la intérprete en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales con motivo del estreno del musical sobre su vida, 'On Your Feet'.

Consciente de que su hija había abandonado su país a una edad muy temprana, la madre de Gloria se encargó personalmente de que mantuviera el contacto con sus raíces, algo que finalmente dio sus frutos cuando se convirtió en una de las mayores estrellas de la música latina.

"Mi madre básicamente nos 'replantó' en Miami, pero me regó con agua cubana y sol cubano para mantener viva en mí la cultura a la que creía que regresaríamos", añadió.

Uno de los mayores sueños tanto de Gloria como de su marido, Emilio Estefan, sería poder ofrecer un concierto en una Cuba libre, tal y como recoge su famosa canción, aunque en el caso de la cantante no está cien por cien convencida de que la emoción le permitiera cantar de darse la oportunidad.

Publicidad

"Sé que un gran cambio está por llegar para los cubanos, porque la única certeza que existe es el cambio. Me encantaría estar allí para celebrarlo con ellos en un futuro, independientemente de lo que elijan o de hacia dónde quieran encaminarse. Pero que lo elijan con libertad, con libertad para elegir. Para mí, estar allí y poder cantar canciones como 'Mi Tierra' sería duro, lo más seguro es que acabara formándose un nudo en mi garganta", explicaba Gloria al portal Entertainment Tonight.

Por: Bang Showbiz