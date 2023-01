Gina Rodriguez se ofrece a prestarle uno de sus vestidos a una fan

La actriz Gina Rodriguez ha demostrado lo mucho que se preocupa por sus fans accediendo a prestarle el vestido que lució el año pasado en la gala de los Globos de Oro -un diseño de color negro y escote palabra de honor de Badgley Mischka- a una joven fan llamada Jessica Casanova después de que esta le enviara un tuit explicándole que le encantaría lucirlo en su fiesta de graduación.

"Me encantaría llevar tu vestido de los Globos de Oro a mi fiesta de graduación", le confesó vía Twitter la joven, a lo que sorprendentemente Gina respondió: "¿Dónde vives? El único que es mío es el primer vestido que llevé a los Globos [de Oro] el año pasado... A lo mejor podemos organizar algo".

Publicidad

Jessica, que reside en Búfalo (Nueva York), no daba crédito a sus ojos al leer la respuesta de Gina, como dejó claro al responder a la propuesta de Gina con varios emoticonos, incluyendo una carita gritando.

"Sería un honor llevarlo, es precioso", aseguró la joven una vez repuesta de la sorpresa inicial. "Vamos a hablar de ello entonces. Voy a ponerme en contacto contigo", le respondió Gina.

Para Jessica sería un sueño hecho realidad acudir a su graduación el próximo 26 de mayo con el vestido de Gina.

"Siempre la he admirado y siempre lo haré. Tiene muy buen corazón y es un gran modelo a seguir, al menos para mí. Y ha hecho realidad mi sueño", declaró Jessica a Entertainment Tonight.

Publicidad

Pero Jessica podría no ser la única que se beneficie de la generosidad de Gina, ya que varios de sus seguidoras le han propuesto a través de las redes sociales organizar una red de contacto para que su vestido de los Globos de Oro pueda pasar de mano en mano entre sus fans que también quieran lucirlo en distintos eventos, una idea extraída del libro 'Verano en vaqueros' y la película 'Uno para todas' ['The Sisterhood of the Traveling Pants'], en la que un grupo de amigas se intercambiaban unos vaqueros que mágicamente les sentaban bien a todas a lo largo de un verano.