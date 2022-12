Gillian Anderson y Chris Martin: ¿nueva pareja?

La actriz Gillian Anderson (46) -conocida por su personaje de Dana Scully en la famosa serie 'Expediente X'- siente debilidad por su gran amigo Chris Martin (38). Así que, aprovechando que el líder del grupo 'Coldplay' se ha separado de Gwyneth Paltrow, Gillian ha decidido dar el primer paso pidiéndole una cita.

"Son una combinación poco probable, pero hay química entre ellos. A Chris siempre le ha gustado mantener su vida personal en privado así que, como se esperaba, el romance está floreciendo de forma muy lenta. Sus amigos están intrigados por ver si se acaba convirtiendo en algo más grande", reveló una fuente al periódico The Sun.

Sin embargo, Gillian -que es madre de tres niños y ha estado casada en dos ocasiones, una con Clyde Klotz desde 1994 hasta 1997 y otra con Julian Ozanne desde 2004 a 2006- ha reconocido en el pasado que no le interesan los hombres más jóvenes que ella.

"Para mí, un hombre casado es simplemente un 'no'. Tampoco me interesan los hombres jóvenes. Supongo que sí sería capaz de pedirle a un hombre una cita, pero a estas alturas de mi vida es mejor no manipular la situación. Si ocurre, ocurre. De lo que sí estoy segura es de que quiero que mi próxima relación sea la definitiva", reveló al Telegraph.

En los últimos meses, a Chris se le ha relacionado sentimentalmente con la joven actriz Jennifer Lawrence, junto a quien se le pudo ver disfrutando de una cita en Central Park, Nueva York, recientemente.