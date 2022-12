Gillian Anderson descubre su feminidad

La actriz Gillian Anderson, quien diera vida a Dana Scully en la recordada serie 'Expediente X' y quien interpreta ahora a la detective Stella Gibson en 'The Fall', nunca ha querido exprimir su feminidad, es más, es consciente de que durante años llegó a tener esa faceta oculta, casi olvidada. Pero ahora, su nuevo papel en la serie policiaca le ha enseñado a abrazar su feminidad y a apostar por la sofisticación.

"Durante buena parte de mi vida dejé de lado mi feminidad. Soy una negada a la hora de peinarme o maquillarme. Pero ahora, con cierta frecuencia utilizo el secador y me preocupo un poco más sobre qué me voy a poner. Me cuido un poco", desveló la intérprete al periódico The Observer.

Pero eso de recuperar el camino no andado previamente no lo lleva a cabo en otras actividades donde no destaca. Sin embargo, no parece que eso le suponga ningún problema.

"Hay muchas cosas en las que soy muy mala. Soy muy mala con cualquier cosa relacionada con la tecnología. Soy mala para recordar cosas que no sea el guion de una obra de teatro, por ejemplo. Muchas cosas", señaló.

De su buena memoria sobre las tablas no hay duda alguna, y de lo catártico que puede ser interpretar a un personaje tampoco. Como le ocurrió a Gillian con Blanche DuBois en la obra 'Un tranvía llamado Deseo', que le permitió liberar su ira.

"La primera noche que actuamos con público pensé que no podría hacer eso nunca más. Sentía como que un camión me había atropellado. Pero al final había una sensación de catarsis cada noche. Sentía como si expulsara toda mi rabia, mis lágrimas. Tras la función me sentía en paz", revelaba la actriz.