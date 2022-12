George y Amal Clooney han pasado un primer año de casados 'divertido'

El actor George Clooney y la abogada de derechos humanos Amal Alamuddin celebraron su primer aniversario de casados el pasado 27 de septiembre cenando en el hotel Sunset Tower de West Hollywood, y en estos 12 meses han tenido tiempo para trabajar, compartir y sobre todo reír juntos.

"Nos lo estamos pasando bien. Tuvimos un aniversario precioso y estamos divirtiéndonos", aseguró George.

Aunque el actor admite que ha aprendido mucho en su primer año de matrimonio, no quiere "molestar" a su mujer revelando qué es lo que ha cambiado para él.

"No puedo oficialmente decirte nada porque no estaría bien, y a ella le molestaría saber que he contado lo que he aprendido", afirmó a la revista People.

George hizo las declaraciones en el 15 aniversario de la proyección de su película 'O Brother, Where Art Thou?' durante el 53 Festival de Cine de Nueva York, donde reconoció que estaba tan nervioso de verse en la gran pantalla que necesitaría tomarse algo antes.

"Voy a tener que beber cuando entre ahí para verme a mí mismo hace 15 años. ¿En pantalla grande? ¡Mier**! Eso es muy fuerte".

