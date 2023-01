George Michael se mantuvo 'aislado' de sus amigos en los años previos a su muerte

Aunque en la década de los 80 el fallecido George Michael y Boy George mantenían una sana rivalidad musical que acabó derivando en una estrecha amistad, el que fuera líder de la banda Culture Club reconoce ahora que su estrecha relación fue desvaneciéndose con el paso del tiempo, entre otras razones debido al secretismo con el que el primero tendía a lidiar con sus numerosos contratiempos personales. Tanto es así, que Boy George confiesa no haber estado muy al tanto de los problemas de salud a los que tuvo que enfrentarse su amigo en los últimos tiempos al haberse mantenido prácticamente fuera de su vida.

"Por supuesto, leí muchas cosas en los periódicos, pero la verdad es que nunca supe lo que en realidad estaba pasando. George se aislaba del mundo en ocasiones y era una persona muy celosa de su intimidad. Solía dejar a la gente fuera", reveló el icono del pop en el programa de televisión 'Watch What Happens Live'.

Pero en lugar de centrarse en la etapa de decadencia artística y personal que atravesó George Michael durante la última década, Boy George prefiere recordarle mejor por sus años gloriosos como parte del dúo Wham! y, sobre todo, como aquel duro "competidor" que terminó ganándose su respeto y su admiración gracias a su innegable talento.

"En los primeros días de nuestras respectivas carreras, éramos competidores natos. Los dos nos llamábamos George y experimentábamos con la música soul. A medida que iba pasando el tiempo y comenzamos a conocernos mejor, de verdad que empecé a apreciarle mucho como artista y a valorar más sus habilidades", aseguró en la misma conversación.

Teniendo en cuenta que acabaron desarrollando un estrecho pero efímero vínculo personal, no debería resultar sorprendente que Boy George no haya dejado de insistir en la idea de que su rivalidad primigenia no implicaba ningún tipo de aversión personal entre ellos.

"No fue para nada una enemistad lo que había entre nosotros. En los 80 todo el mundo se metía con todo el mundo y nos encantaba criticar a las espaldas. Era parte del juego decir cosas feas de los demás para las revistas, pero en ningún momento lo llevamos al terreno personal. Es como lo que hacen las amas de casa ahora", bromeó el artista.

Por: Bang Showbiz