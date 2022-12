George Kotsiopoulos: 'Ariana Grande debería buscar un estilista'

Ser una estrella de la canción como Ariana Grande no va ligado a que el estilismo escogido para las actuaciones esté a gusto de todo el mundo. Prueba de ello es que el estilista George Kotsiopoulos, miembro del programa de televisión 'Fashion Police', criticó duramente que a sus 21 años la cantante aún no haya pedido la ayuda de un experto para poder encontrar un estilo personal.

"Nunca he sido fan del estilismo de Ariana Grande. No creo que haya encontrado su manera de vestir. Es difícil porque tiene aspecto de niña y creo que quiere vestirse demasiado atrevida y sexy, y no lo es. Creo que debería buscar algo de ayuda", opinó en declaraciones a BANG Showbiz.

Para quien sí tuvo halagos el estilista fue para Jennifer Lopez.

"Jennifer Lopez es increíble porque siempre está mejor que antes. Está en los cuarenta y no lo entiendo... debe de tener un cuadro en el armario que envejece por ella [como en 'El retrato de Dorian Gray'], ¡porque ella no se hace mayor! Creo que eso solo se consigue con la experiencia y sabiendo qué le viene bien a tu cuerpo, qué peinado te sienta mejor y qué maquillaje te hace más guapa en cada momento. No se viste como lo hacía hace 20 años, sino que evoluciona, pero siempre permanece algo de ella, es una apasionada de lo natural. ¡Siempre está impecable!".

Aunque George Kotsiopoulos no solamente tiene pasión por la neoyorquina, sino que también se declaró rendido a los encantos de Rihanna.

"La ropa que se pone es suya y eso le da confianza. Reconozco que es un poco loca, como si estuviera fuera de tono y fuese algo extravagante, pero simplemente funciona. Ella puede llevarlo de una manera que nadie más puede. Creo que tener un verdadero estilo es todo un testimonio", aseguró.