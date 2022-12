George Clooney se siente 'orgulloso' de ser el marido de Amal Alamuddin

El actor George Clooney quiso agradecer a su mujer Amal Alamuddin -con quien contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre en Venecia (Italia)- todo su apoyo durante su discurso de agradecimiento tras recibir el premio Cecil B. DeMille por su contribución al mundo del entretenimiento, asegurando frente a todos los presentes que no podría sentirse más orgulloso de ser su marido.

"He tenido un año bastante bueno. Sabéis, encontrar el amor es algo que te da toda una lección de humildad, especialmente cuando has estado esperándolo toda tu vida. Y cuando toda tu vida son 53 años, Amal, sea cual sea la alquimia que nos ha hecho encontrarnos, quiero que sepas que no podría estar más orgulloso de ser tu marido", aseguró el intérprete, que a lo largo de la velada tuvo que soportar las bromas de Amy Poehler y Tina Fey, presentadoras de la gala, sobre la insignificancia de sus propios logros profesionales en comparación con los de su mujer.

"George Clooney se ha casado con Amal Alamuddin este año. Amal es una abogada de derechos humanos que ha trabajado en el caso Enron, que ha sido una de las consejeras de Kofi Annan con respecto a Siria y que fue elegida para formar parte del equipo de tres personas de las Naciones Unidas que investiga la violación de las leyes de guerra en la franja de Gaza. Así que, por supuesto, es su marido el que recibe un premio por los logros de su carrera", bromeó Fey.

Además de dirigir unas palabras de cariño a su mujer, Clooney también tuvo tiempo para expresar su admiración por todas aquellas personas que se manifestaron este domingo en rechazo a los ataques terroristas de París, después de lucir él mismo sobre la alfombra roja una insignia con el lema 'Je suis Charlie', expresión de homenaje a los periodistas fallecidos en el ataque a la revista Charlie Hebdo.

"Hoy ha sido un día extraordinario. Millones de personas se han manifestado no solo en París, sino en el resto del mundo. Eran cristianos, judíos y musulmanes, y líderes de países de todo el mundo. Y no marcharon para protestar, lo hicieron para apoyar la idea de que no viviremos con miedo. Así que, yo también soy Charlie [Je suis Charlie]. Gracias", declaró.