George Clooney regala botellas de su marca de tequila al pub de su pueblo

Cuando George Clooney se enteró de que el pub local de Sonning -el pueblecito del sureste de Inglaterra donde posee una casa junto a su mujer Amal Alamuddin- no tenía en la carta su marca de tequila Casamigos, no se lo pensó dos veces e hizo que les enviaran unas cuantas botellas para que las pusieran detrás del mostrador.

"Hay un pub muy bueno al que solemos ir. Es fantástico y allí nos tomamos todo tipo de pintas y otras cosas. Les compré unas cuantas botellas de mi tequila, ahora también distribuyo", explicó el intérprete en el programa 'The Graham Norton Show'.

Clooney y Amal, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de septiembre en Venecia, compraron su mansión valorada en 15.6 millones de dólares en el pequeño pueblo del condado de Berkshire recientemente, y ahora la pareja se ha sumergido en una amplia reforma para adaptarla a sus gustos.

"Hemos comprado una casa en un pueblecito magnífico... Estamos rehaciendo la casa para poder vivir en ella, lo cual será muy agradable", añadió.

Aunque últimamente pasa mucho tiempo en Inglaterra, a Clooney no le sorprende que no le hayan ofrecido un papel regular en la serie 'Downton Abbey', junto a cuyos actores protagonizó un cameo para promover una iniciativa benéfica.

"He estado pensando sobre el tema un montón y creo que, como ya estuve a punto de cargarme la franquicia de Batman, podría hacerle mucho daño a la serie si regresara. Así que no me lo han pedido", bromeaba Clooney en el programa 'Good Morning Britain'.