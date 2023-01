Gavin Rossdale no hablará de su divorcio de Gwen Stefani en su nuevo disco

La separación de Gavin Rossdale y Gwen Stefani en 2015 tras más de una década juntos generó un gran revuelo mediático tanto por los rumores acerca de las supuestas infidelidades del roquero como por la publicación apenas medio año después de un álbum de la cantante titulado 'This Is What The Truth Feels Like' - 'Así es como te hace sentir la verdad'- en el que exorcizaba sus demonios y se desahogaba acerca del final de su matrimonio.

Sin embargo, ahora que le ha llegado el turno a Gavin de publicar nuevo trabajo musical junto a su banda The Bush, él ha querido dejar muy claro que no seguirá el ejemplo de su exmujer, ya que considera que tiene temas mucho más importantes para tratar en sus canciones que su vida personal.

"Después de todo por lo que pasé... La gente tiende a hacer esos discos sobre rupturas, pero yo quería hacer uno cargado de euforia y con conciencia social, que tratara un amplio rango de temas: desde la situación de los refugiados al hecho de que nos estamos cargando nuestro planeta, o la falta de conexión entre las personas", afirma el líder de la banda británica en una entrevista a Radio Times.

Y por si la madre de sus tres hijos pequeños no se daba suficientemente por aludida con esas declaraciones, Gavin -padre también de la modelo Daisy Lowe (28)- ha lanzado otra pulla a la líder de No Doubt añadiendo que él se preocupa por aportar su granito de arena, en lugar de dedicarse a regodearse en su miseria.

"Como padre de muchos niños, me preocupa dejar el mundo mejor de lo que lo encontré, aunque sea un poquito mejor y a mí manera. Sé que soy solo una mota de polvo en el universo, pero como artistas resulta imperativo que hagamos algo de valor, y no quejarnos solo de nuestros problemas".

Por: Bang Showbiz