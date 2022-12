Gary Busey contacta con el espíritu de Patrick Swayze

Como si de una paradójica analogía con la película 'Ghost' se tratara, el actor Gary Busey (70) aseguró haber tenido recientemente una conexión con los espíritus de su padre y del actor Patrick Swayze, que falleció en septiembre de 2009 víctima de un cáncer de páncreas.

El intérprete -que trabajó en 1991 junto a Swayze en la película 'Le llaman Bodhi'- aclaró que desarrolló su capacidad para establecer contacto con personas fallecidas después de que sufriera un paro cardiaco durante una intervención quirúrgica cerebral a la que se sometió tras un accidente de motocicleta en 1988.

"Él me visitó el otro día... El espíritu de Patrick Swayze vino a mí... y el de mi padre también me visitó. He estado en el otro lado, desde mi operación cerebral... así que tengo conexión con el mundo espiritual. Es una conexión divina. No es nada malo a no ser que tú quieras que lo sea... tienes que tomártelo tal y como es o no lo entenderás", aseguró en el programa televisivo 'Celebrity Big Brother', en el que participa.

Tras el relato de estas sorprendentes experiencias el actor Leslie Jordan, que también forma parte del programa de telerrealidad, alabó la capacidad mental de Busey.

"Tiene un cerebro prodigioso. Probablemente sea su bendición y su maldición al mismo tiempo, no sabes a dónde se dirige pero está totalmente cuerdo", opinó.