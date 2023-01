Gary Barlow y Jason Donovan comparten negocio

Los cantantes Gary Barlow y Jason Donovan comparten algo más que su amor por la música ya que ambos han apoyado a sus mujeres, Dawn y Ange, en el lanzamiento de su propia web de regalos, llamada Mobs, la cual vende productos 'lifestyle' para chicos adolescentes.

"Las mujeres han estado trabajando en el proyecto desde marzo y Gary y Jason les han apoyado mucho. Han tuiteado acerca de Mobs para ayudar a que se dé a conocer", contó al periódico The Sun una fuente cercana al grupo Take That, del que Gary forma parte.

La empresa empezó a funcionar este mes y sigue unos fuertes códigos éticos que esperan mantener en el futuro.

"Lo más importante para Dawn y Ange es que mantengan un estilo ético en la compañía. Ha ido bien hasta ahora. Están emocionadas por ver lo que les depara el futuro", añadió la fuente.

Además de respaldar el trabajo de su mujer, Gary habló recientemente sobre sus propias metas profesionales y reveló que estaría dispuesto a unirse a la banda One Direction solo para colaborar con Harry Styles.

"Él es único... Conozco a todos, pero le conozco a él mejor que a los otros. Claramente no hay planes [de unirme], pero, sí, lo haría. Si él me lo pidiera, lo haría, por supuesto", confesaba en la emisora Magic Radio.