Gal Gadot no quiere ser la 'damisela en apuros'

Desde que empezó su carrera como actriz, Gal Gadot ha sabido que su objetivo era interpretar a mujeres con seguridad en sí mismas a diferencia de los habituales papeles femeninos que ofrece Hollywood.

"Siempre he querido encarnar a personajes femeninos fuertes y he rechazado muchos papeles donde tenía que interpretar el papel de novia o damisela en apuros. Sabía que no quería hacer eso. No es mi forma de ser y no quería representar a las mujeres de esa manera. Le dije a mi agente que quería interpretar mujeres independientes y no aceptar papeles sexis u obvios", cuenta a Total Film.

La intérprete de 30 años aparecerá en 'Batman v Superman: el amanecer de la justicia' como Wonder Woman, un papel que le encantaría seguir encarnando en un futuro.

"Estoy deseándolo [seguir interpretando a Wonder Woman]. Soy una mujer que tiene unas expectativas muy altas y quiere ser la mejor en todo. A veces creo que me presiono demasiado, pero mi madre me enseñó que tengo que ser ambiciosa y cada vez que empiezo a preocuparme demasiado, pienso en cómo mi madre ha llevado su vida y en lo que me ha enseñado", añadió.

Por: Bang Showbiz