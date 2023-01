Gael García Bernal recomienda escuchar música clásica junto a los niños

El actor Gael García Bernal está aprovechando los conocimientos que ha adquirido interpretando a un director de orquesta en la serie 'Mozart in the jungle' para expandir los horizontes de sus hijos, Lázaro (6) y Libertad (4) -fruto de su fallida relación con la actriz Dolores Fonzi-, escuchando junto a ellos música clásica.

"Los niños se ponen a correr por ahí y yo les indico cuándo entra el contrabajo, es muy divertido. Tchaikovsky también es genial para los críos, es muy alegre. Es algo que le recomiendo hacer a todos los padres del mundo. Pero nosotros todavía no hemos empezado con Bach, eso es algo que estoy reservando para más adelante", reveló en una entrevista al periódico The Guardian.

Desde que llegaron al mundo sus hijos, Gael se ha vuelto mucho más cuidadoso a la hora de seleccionar sus papeles interpretativos para poder pasar el mayor tiempo posible junto a ellos.

"Elijo [mis proyectos] en función del tiempo que tengo. Quiero estar con mis hijos, dedicarme a mi vida privada. Puede sonar trillado, pero le doy mucha importancia a la vida afectiva", confesaba en una entrevista al periódico La Nación.

Por eso, uno de los aspectos que más le atrajo de 'Mozart in the jungle' -cuya segunda temporada se estrenó este miércoles- es que el rodaje no dura más de dos o tres meses.

"No es demasiado porque nos lleva como tres meses rodar, menos de tres meses, de hecho. Así que es perfecto. No supone el tipo de compromiso que veo aceptar a algunas personas con ciertas series de televisión, que implican pasar cada día en el set de rodaje durante siete u ocho meses. Esto es solo dos meses y medio. Y esta temporada grabamos también en México, y fue muy agradable trabajar en casa", explicaba Gael al portal Indie Wire.