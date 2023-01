¡Fuerte revelación! Esto dijo Zayn Malik sobre su paso por One Direction

El cantante Zayn Malik tuvo claro desde el primer año que su participación en el grupo One Direction -al que entró a formar parte junto a Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson tras presentarse individualmente a las audiciones del concurso 'The X Factor'- no duraría demasiado porque no era su "estilo" musicalmente hablando.

"Simplemente le di una oportunidad porque estaba ahí en ese momento. Creo que siempre quise abandonar [la banda]. Desde el primer año, nunca quise realmente formar parte del grupo. En cuanto me di cuenta de la dirección en la que íbamos -nótese el juego de palabras- musicalmente hablando, supe casi al momento que no era para mí. ¿Cómo vas a conseguir componer una canción desde la perspectiva de cinco personas distintas?", explicó Zayn en una entrevista con Beats 1 de Apple Music.

Desde su punto de vista, el resto de componentes del grupo siempre fueron conscientes de su opinión sobre One Direction.

"Creo que los chicos sabían que, en términos musicales, aquello no era lo mío", añadió.

Esta entrevista se ha producido después de que se anunciara que Zayn había cancelado la aparición que tenía programada en el programa 'The Graham Norton Show' -que se emitiría el próximo viernes 29 de enero- para promocionar su primer sencillo en solitario, 'Pillowtalk', debido a problemas de agenda.

"Desafortunadamente hemos tenido un problema de compatibilidad de horarios porque ahora mismo Zayn se encuentra en el estudio de grabación completando su álbum", explicó su representante al Daily Mirror.

Por: Bang Showbiz