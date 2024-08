¿Fue a ganar el Desafío y solo logró ser ‘El novio de Colombia’? Esto dice Santi

Ganar el Desafío es el objetivo de todos los participantes que se presentan al exitoso programa de Caracol Televisión. Luego de su salida de La Ciudadela, Santi revela cómo se siente de no haber podido cumplir con su objetivo de llegar a la gran final.

De acuerdo con lo que dijo la mismísima Andrea Serna durante su despedida, Santi es considerado como ‘El novio de Colombia’, título que ha recibido con mucho cariño.

“Vine al Desafío a ganarlo. No lo logré porque no se me dieron las pruebas, sobre todo las de aire, me costaron mucho y la última Muerte también. Nunca había practicado o hecho una disciplina que tuviera que ver con obstáculos así”, señala.

Cuánto dinero se llevó Santi del Desafío 2024

Asimismo, Santi revela que se quedó con la suma de 32 millones 800 mil pesos, que invertirá en algunos proyectos que ya venía trabajando antes de entrar a La Ciudadela.

“Tengo unos proyectos personales, los cuales tenía antes de empezar el Desafío en stand by, venía como pensando en qué momento iba a empezar, pero ya con este dinerito gracias a Dios voy a poder hacerlo y meterle la ficha”, menciona.

Santi del Desafío revela qué busca en una mujer

Mientras los Súper Humanos estaban reunidos en el comedor, Karen le preguntó al paisa cómo era su prototipo de chica, y él, sin pensarlo, respondió: "Que sea delicada y muy femenina y físicamente no debe tener mucho ni muy poco, normal, yo tampoco soy de exuberancias".

Acto seguido, Guajira le preguntó por el tono de piel que le atraía y este dijo: "Me gustan así, las morenitas, como canelitas", y mientras la exparticipante del Desafío The Box 2023 coqueteaba en forma de broma con Santi, Olímpico aprovechó el momento para señalar los brazos de su compañera y comentar que se tintura los vellos. Esto causó risas entre los demás.

