French Montana 'haría cualquier cosa' por Khloé Kardashian

Aunque su idilio con Khloé Kardashian comenzó hace apenas cuatro meses, el rapero French Montana no tiene ninguna duda sobre la solidez del vínculo que comparte con su pareja, por lo que no ha tenido ningún reparo en desacreditar duramente las especulaciones que apuntaban a que estaría intentando sacar el máximo partido de su relación con la estrella televisiva, a raíz de unas declaraciones en las que expresaba su deseo de "capitalizar" el mediático romance.

"Es un tema que me molesta profundamente. Si estoy con alguien, no es por esa razón. Ella me apoya en todo lo que hago, y yo ni siquiera pienso en su carrera profesional, no me interesa. Pero si necesita que haga cualquier cosa, lo haré", aseguró el artista al portal Access Hollywood.

Sin embargo, lo cierto es que French Montana todavía no ha logrado adaptarse completamente a la presencia de las cámaras, una constante en la vida de Khloé debido a su participación en el programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Odio estar en pantalla. Simplemente, a veces no estás preparado para ello, y es demasiada presión, pero también he de reconocer que llega a encantarme", añadió, para después admitir que su debut en la serie del célebre clan pudo no ser el más adecuado debido a la repercusión mediática que desató: "Es cierto que odio cómo sucedió, por culpa de toda la conmoción que vino después".

Más allá de sus problemas para adaptarse al televisivo estilo de vida de su chica, French no parece haber encontrado ningún obstáculo a la hora de ganarse a la familia de Khloé, comenzando por su madre Kris Jenner, pese a los rumores sobre su supuestamente tensa relación. "Adoro a Kris", concluyó el rapero.