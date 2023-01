Foxes se entretiene entrando en camerinos ajenos

La cantante Foxes mostró su lado más travieso al coger sin permiso unos pasteles del camerino del grupo The Vamps en un evento en el que ambos actuaban.

"Soy muy mala durante los eventos musicales porque me paso entrando en los camerinos de otras personas. Una vez me metí en problemas porque les robé unas tartas a The Vamps de su camerino. A veces hago cosas de esas, pero normalmente no les importa. Todo está bien", reveló Foxes a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

La británica de 26 años -cuyo nombre real es Louisa Rose Allen- cuenta que sus compañeros de profesión encuentran graciosas sus bromas y suele pasárselo muy bien pasando el rato entre bastidores con los demás artistas y su equipo porque todos ellos están viviendo una situación semejante.

"Es agradable porque cuando estáis todos haciendo lo mismo puedes pasar el rato y todo el mundo es muy guay y amigable. Los festivales son así. Cuando fui de telonera en la gira de Pharrell [Williams] fue genial porque me llevaba muy bien con sus bailarines", añadió.