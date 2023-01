Foto: Este es el nuevo tatuaje de Justin Bieber en honor a su disco

El cantante Justin Bieber se ha tatuado la palabra 'Purpose' a lo largo de su zona abdominal apenas unos días después de anunciar que será el título de su cuarto álbum de estudio.

Este último tatuaje, situado encima de su ombligo, está flanqueado por el diseño de un pájaro que el joven tiene en una cadera y la palabra 'Forgive' que tiene tatuada en la otra.

Publicidad

Esta no es la primera vez que Justin ha querido grabarse el nombre de uno de sus discos en la piel, ya que también lleva tatuado el título de su álbum de 2012, 'Believe', en el interior de su brazo izquierdo.

El nuevo trabajo de Justin se publicará el próximo 13 de noviembre y competirá en las listas de éxitos con One Direction, que lanzarán al mercado ese mismo día su quinto disco, 'Made in the A.M.'. Aunque a Justin no le intimida enfrentarse a los chicos del cuarteto británico -Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson-, no le parece del todo bien que estén utilizándole para conseguir notoriedad.

"Ahora mismo no salen mucho de gira, pero ahora estamos hablando de ellos, así que han conseguido un poco de publicidad, ¿verdad? Así que ese es probablemente el motivo por el que lo hicieron... Creo que es una estrategia porque yo fijé mi fecha de lanzamiento antes. Pero no pasa nada, lo que sea. Va a ser divertido. Estoy emocionado por ver qué sucede", confesaba el cantante en el programa de radio neozelandés 'Smash!'.

Por: Bang Showbiz