FKA twigs mantiene una 'relación maravillosa' con Robert Pattinson

A la cantante FKA twigs no le importa haberse convertido en el centro de atención por su relación con el actor Robert Pattinson, o recibir de forma regular insultos racistas a través de las redes sociales, porque considera que merece la pena soportar todo eso con tal de poder compartir su vida con él.

"No diría que me da completamente igual, pero sí que existe cierta indiferencia. Es algo horrible, sí. Pero al final del día, mantengo una relación maravillosa, así que lo demás no importa", confirmó la intérprete a la revista Complex.

A la joven, cuyo verdadero nombre es Tahliah Barnett, tampoco le quita el sueño que el artista T-Pain revelara accidentalmente que ella y Robert se habían comprometido antes de que ellos decidieran hacer pública la noticia.

"Preferiría no hablar sobre el tema. No pasa nada, soy una persona bastante relajada, ¿sabes a lo que me refiero? Si no puedes tocar algo, no es real", añadió.

Junto a su tranquilidad, Tahliah considera que el rasgo más destacable de su personalidad es el sentido del humor, por mucho que la mayoría de las personas no se la imaginen como una persona divertida.

"Creo que la gente no se da cuenta de que tengo mucho sentido del humor. Soy muy payasa, y me gusta haber podido incorporar algo de ello a mi trabajo, pero aun así sigue habiendo un mensaje muy serio detrás de todo lo que hago".

Por: Bang Showbiz