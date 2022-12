Felicity Jones no se decantaba por ninguno de los dos vestidos que había elegido para acudir al almuerzo para los premiados a los Óscar, así que para no hacer un feo a los diseñadores decidió ponerse los dos. El primero era un vestido de lentejuelas del que solo pudimos ver las mangas y el cuello y el segundo un vestido en cuero verde. La verdad es que el resultado no ha sido nada favorecedor.