¡Felicitaciones! Nace el hijo de Chrissy Teigen y John Legend

Solo unos días después de confesar que estaba algo 'harta' de las incomodidades y demás contratiempos ligados a su segundo embarazo, la modelo Chrissy Teigen ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para, en esta ocasión, exhibir abiertamente la profunda alegría que le embargan tanto a ella como a su marido, el cantante John Legend, ahora que por fin ha nacido el esperado retoño, un niño del que todavía no ha trascendido su nombre ni el peso con el que ha llegado al mundo.

"¡¡Ya está ya aquí!!", reza el escueto mensaje con el que la estrella ha anunciado la feliz noticia en Twitter, un texto al que ha añadido varios emoticonos de biberones y bebés sonrientes por si alguien todavía no se había enterado sobre de quién estaba hablando. El intérprete no se ha pronunciado todavía directamente sobre su segunda paternidad, pero no ha tardado en incorporar a su propio perfil el anuncio de su esposa.

A diferencia de otras mujeres que suelen presumir de que su segundo proceso de gestación es más llevadero que el primero, fundamentalmente por la experiencia con la que ya cuentan en esas lides, a lo largo de los últimos meses Chrissy ha reconocido en más de una ocasión que le estaba resultando mucho más difícil lidiar con este último embarazo debido a las numerosas responsabilidades que tenía entre manos.

"Mi segundo embarazo está siendo más duro que el primero, básicamente porque ya tengo una niña de la que cuidar", aseguraba en referencia a su primogénita Luna (2), de la que ambos esperan que vaya a recibir a su hermanito -al menos en un principio- con cierta hostilidad. "Tienes que dividir tu energía entre criar a una niña y llevar dentro a otro", apostillaba John en la misma entrevista. "Y sabemos que Luna no nos lo va a poner fácil, creo que le va a costar adaptarse porque ahora mismo es la reina de la casa y todo gira en torno a ella", añadía en conversación con 'Entertainment Tonight'.

