Fanáticos de One Direction buscan Record Guinness este viernes

En diciembre de 2013 se grabó el videoclip que ha provocado un fenómeno mundial este viernes.

Midnight Memories, compuesto por Liam Payne, busca convertirse en el video con más reproducciones en sus primeras 24 horas.

Niall Horan, integrante de la banda, escribió en su cuenta de Twitter que era un día emocionante por el estreno del video que lleva el mismo nombre de su tercer álbum discográfico.



One Direction lanzó el 25 de noviembre este tercer trabajo musical, que sucede a "Up All Night" y "Take Me Home".