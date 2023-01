Familia de George Michael prohíbe un concierto que iba a ofrecerse en su honor

El icónico Royal Albert Hall iba a ser el escenario de un esperado espectáculo musical con el que honrar la memoria y el legado del desaparecido George Michael -quien murió a los 53 años el pasado día de Navidad en su casa de Oxfordshire-, así como para rendirle tributo por su implicación activa en todo tipo de causas solidarias a lo largo de toda su vida. Sin embargo, como acaba de confirmar la promotora del citado evento, Dame Esther Rantzen -fundadora de la organización benéfica Childline-, el concierto ha tenido que ser finalmente cancelado debido a la prohibición expresa de la familia del artista, que no ha dado más detalles sobre las razones de su disconformidad.

"Ya no habrá concierto homenaje para George Michael porque la familia ha dicho que no puede celebrarse", ha asegurado Rantzen visiblemente decepcionada en declaraciones al diario The Daily Mirror, después de recordar que el homenajeado fue uno de los grandes valedores de su institución después de que en 1996 donara a la fundación todos los ingresos generados por su exitoso sencillo 'Jesus to a Child'.

"La verdad es que es una verdadera pena, porque nos hubiera encantado poder celebrar su música y su vida, además de darle a sus fans la oportunidad de despedirse finalmente de él. Y no olvidemos que el evento iba a servir también para sufragar los trabajos de nuestra fundación. Pero en el momento en que la familia a dicho que no, desafortunadamente no podemos hacer nada al respecto", ha añadido en la misma conversación.

George Michael sentía que jamás podría disfrutar de una vida plena 'como gay'

Por su parte, un portavoz de la familia de George Michael se ha negado en rotundo a ofrecer explicaciones ante una decisión que, al margen de que haya sido inesperada para muchos, para sus representados es ante todo una cuestión "privada" y "de negocios".

"No solemos comentar nada relacionado con cuestiones privadas o de negocios", se ha limitado a responder al ser preguntado por este asunto.

